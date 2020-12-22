В РФ могут отменить накопительные пенсии

Сергей Швецов заверил, что накопленные средства со счетов россиян никуда не денутся.

Первый зампред Центрального Банка России Сергей Швецов на встрече с участниками финансового рынка рассказал, что институт накопительных пенсий может быть законодательно упразднен в течение ближайших трех лет. При этом он подчеркнул, что деньги со счетов россиян никуда не денутся, однако новые средства «по этому каналу не пойдут». Также Швецов добавил, что в качестве альтернативы системы накоплений пенсий можно рассмотреть проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), пишет РБК.

Ранее граждане России назвали желаемый размер пенсии.