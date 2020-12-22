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Бедных россиян могут освободить от НДС на продукты

22.12.2020 11:28
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Бедных россиян могут освободить от НДС на продукты

Сейчас на продукты питания действует ставка НДС в размере 10 и 20%.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить российских граждан с низкими доходами и пенсионеров от уплаты НДС при покупке продовольственных товаров. По его словам, у перечисленных категорий жителей страны значительная часть доходов приходится на приобретение продуктов питания, поэтому их необходимо дополнительно поддерживать, особенно в условиях резкого роста цен. По словам Петунина, пенсионерам и малоимущим россиянам можно возвращать НДС в автоматическом режиме при оплате картой. Однако он добавил, что нужно будет ввести ежемесячный лимит на возвращаемую сумму для того, чтобы этим механизмом не злоупотребляли, пишет RT.

Ранее сообщалось, что малоимущим гражданам страны хотят выдавать продуктовые карточки.

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