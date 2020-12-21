Граждане РФ назвали желаемый размер пенсии

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, опрос был проведен в ноябре.

Большинство российских граждан хотели бы получать пенсию не ниже 30-45 тысяч рублей. Об этом передает издание РИА Новости, ссылаясь на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около половины опрошенных (46,6%) назвали достаточный уровень пенсии в 45 тысяч рублей, 29,1% респондентов хватило бы 30 тысяч рублей, 22,1% необходимо получать более 45 тысяч рублей. Только 1% среди опрошенных указал, что им достаточно и 25 тысяч рублей. Москвичи озвучили более высокий размер желаемых пенсий: 44% хотели бы получать 45 тысяч рублей, а 38% заявили о больших суммах.

Свыше половины респондентов (52,3%) сообщили, что размер их настоящей или планируемой в будущем пенсии равен 15 тысячам рублей.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России малоимущим жителям страны хотят выдавать продуктовые карточки.