РФ ответила на санкции ЕС, введенные из-за Навального

Российская сторона расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва в ответ на штрафные санкции Евросоюза, введенные в отношении россиян из-за инцидента с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, расширит санкционный список представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию нашей страны. В ведомстве отметили, что такие европейские ограничительные меры являются неприемлемыми, поскольку страны Евросоюза не предоставили никаких доказательств, указывающих на виновность граждан РФ к возможному отравлению Навального.

По данным МИД России, в «черный» список вошли лица, причастные к усилению санкционной активности в государствах Евросоюза против российской стороны. Уточняется, что под ограничительные меры Москвы попадут представители Минобороны Франции и ФРГ, руководители кабинета президента Франции и ведомства федерального канцлера ФРГ. Также санкции приняты в отношении глав лабораторий, которые занимались изучением проб Алексея Навального, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что США ввели новые ограничительные меры против России.