США ввели новые санкции в отношении РФ

Ряд российских компаний попали под санкции США.

Минторг США опубликовал в понедельник список российских компаний, в отношении которых вводятся экспортные ограничения. Эти предприятия, по мнению американских властей, сотрудничают с вооруженными силами России.

Всего данный список включает 45 российских компаний и ведомств, среди которых числятся Служба внешней разведки и Минобороны РФ. Кроме того, санкции накладываются на предприятия авиационной, ракетно-космической промышленности, машиностроительной отрасли и металлургии.

В Вашингтоне считают, что данные компании являются «конечными военными пользователями», поэтому их деятельность представляет угрозу США. Теперь американским предприятиям понадобится лицензия для передачи и экспорта товаров юридическим лицам, включенным в санкционный список, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции США против газопровода «Северный поток-2» с гибридной войной.