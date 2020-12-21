Президент РФ утвердил новый состав Госсовета

Владимир Путин стал главой государственного органа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Помимо президента, в состав государственного органа включено более 100 человек: премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты ГД, а также главы регионов, чиновники и представители общественных организаций.

Согласно российскому законодательству, Госсовет формируется и действует в целях развития новых конституционных норм. Он должен обеспечивать согласованную работу органов государственного управления, определять главные направления внешней и внутренней политики, а также социально-экономического развития России.

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