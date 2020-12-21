Российскую вакцину от COVID-19 впервые зарегистрировали за рубежом

Белорусские специалисты высоко оценили эффективность и безопасность российского препарата против коронавируса "Спутник V".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время общения с лидером России Владимиром Путиным по видео-конференц-связи сообщил, что Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая выдала регистрационное удостоверение российской вакцине против коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, в настоящее время в республике идет процесс локализации производства данного препарата. Ожидается, что выпуск готовой российской инъекции против коронавируса на территории Белоруссии начнется в I квартале 2021 года, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Казахстане стартовало производство отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V".