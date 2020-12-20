Эпидемиолог назвал условие повторного заболевания COVID-19

Арег Тотолян подчеркнул, что в его практике не встречалось повторных случаев заражения коронавирусом, однако теоретически это возможно.

Существует группа людей, которая может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом ТК "Звезда" сообщил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. По его словам, человек, у которого есть проблемы с иммунитетом, может вновь заболеть COVID-19. Также Тотолян подчеркнул, что он с такими случаями не сталкивался.

Ранее "Капитал страны" писал, что Украина не смогла объяснить свой отказ от российской вакцины против коронавирусной инфекции.