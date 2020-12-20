Украина не смогла объяснить отказ от российской вакцины

Владимир Зеленский готовится к информационным атакам по поводу отказа от российского препарата против коронавируса.

Лидер Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times рассказал, что невозможно объяснить жителям страны, почему они не смогут вакцинироваться против коронавируса российским препаратом, если США и Европа не экспортируют свои инъекции. Также он отметил, что его расстроило решение действующего главы Белого дома Дональда Трампа, которое запрещает поставлять американские вакцины в другие государства. Зеленский добавил, что теперь первые партии препаратов против коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ограничительные мероприятия по COVID-19 будут действовать в следующем году.