Попова: эпидемия коронавируса закончится к весне

Эпидемия коронавируса в России может завершиться раньше весны, но для этого все россияне должны постараться.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, когда, по ее мнению, в нашей стране закончится эпидемия коронавируса. Так, Попова заявила, что пандемия прекратится к весне. Но она считает, что если все россияне постараются и будут соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования ситуация, сложившаяся в России с распространением коронавируса, завершится намного раньше, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки российские медики обнаружили на территории России 28209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в России достигло 2819429 человек, а количество сделанных тестов превысило 85 млн.