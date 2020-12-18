ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Ключевая ставка сохранится на уровне 4,25% годовых.

Совет директоров Банка России в пятницу, 18 декабря, принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Сейчас данный показатель составляет 4,25% годовых, говорится на официальном сайте регулятора.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения предновогодних единовременных детских выплат, которые ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.