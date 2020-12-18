Россиянам разъяснили порядок новогодних выплат на детей

Деньги будут перечисляться в автоматическом режиме на основании уже имеющихся документов.

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) рассказала изданию РИА Новости, что семьям с детьми в возрасте до 7 лет не нужно подавать специального заявления для получения новогодних выплат. В ведомстве пояснили, что деньги будут перечисляться в автоматическом режиме на основании уже имеющихся документов.

Также в ПФР уточнили, что если родители еще не получали никаких детских выплат или банковский счет был закрыт, тогда россиянам необходимо до 1 апреля 2021 года обратиться за помощью в Пенсионный фонд России или подать соответствующее заявление через портал Госуслуг.

Напоминаем, что накануне президент РФ Владимир Путин объявил о предновогодней выплате в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 7 лет включительно.