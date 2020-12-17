На каждого ребенка до 7 лет выплатят по 5 тыс. рублей

Соответствующий вопрос уже обсуждается с правительством страны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что до нового года всем семьям с детьми в возрасте до 7 лет выплатят по 5 тыс. рублей на каждого ребенка по аналогии с детскими выплатами в размере 10 тыс. рублей. По его словам, соответствующий вопрос уже прорабатывается с правительством страны. Об этом Владимир Путин рассказал в четверг, 17 декабря, в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в следующем году в Российской Федерации пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%.