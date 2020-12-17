Президент высказался об индексации пенсий в 2021 году

Речь идет об индексации, которая будет превышать инфляционный уровень.

17 декабря глава Российской Федерации Владимир Путин на своей пресс-конференции рассказал, что в новом году в стране пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет об индексации, которая будет превышать инфляционный уровень. Президент пояснил, что в 2021 году в нашей стране инфляция прогнозируется в районе 4%.

Кроме того Владимир Путин добавил, что индексации работающим пенсионерам можно возобновить, но при условии бюджетной обеспеченности.

Ранее глава государства заявил, что в ближайшие несколько дней или недель в России уменьшатся цены на социально значимые продукты питания.