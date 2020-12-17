Путина задело повышение цен на базовые продукты питания

Глава РФ пообещал внимательно следить за ценами.

Президент России Владимир Путин заявил, что его задела ситуация с ростом цен на социально значимые продукты питания в стране. Об этом он рассказал 17 декабря во время большой пресс-конференции. Глава государства отметил, что необъективное повышение стоимости продовольственных товаров "не может не вызывать соответствующую острую реакцию". Владимир Путин напомнил, что за последние шесть лет российская сторона собрала рекордный урожай, однако, несмотря на это, в стране цены на хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло и сахар-песок заметно выросли.

"Это почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, и на внешний рынок пошло значительно больше, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо", – сказал Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что именно из-за этого с правительством состоялся довольно жесткий разговор. По его словам, власти страны уже отреагировали на данную ситуацию. Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с ценами нормализуется в ближайшие дни или недели.

Ранее "Капитал страны" сообщал, Минпромторг РФ и Минсельхоз РФ подписали с поставщиками и крупными розничными торговцами специальное соглашение, которое поможет стабилизировать стоимость базовых продуктов питания.