Путин: уровень бедности в России должен снизиться в два раза

Примерно 20 млн российских граждан живут за чертой бедности.

В четверг российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал, что у властей страны есть довольно "амбициозная, но реальная цель": к 2030 году сократить количество граждан России, живущих за чертой бедности, с сегодняшних 13,5% до 6,5%. Также президент отметил, что на данный момент в стране проживает порядка 20 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России в ближайшие несколько дней или недель снизятся цены на базовые продукты питания.