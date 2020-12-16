Минпромторг назвал максимальные цены на масло и сахар

16.12.2020 18:50 Комментарии

Предельные отпускные цены на сахар-песок не должны превышать 46 руб. за килограмм, а на подсолнечное масло – 110 руб. за литр.

Минпромторг России и Минсельхоз РФ подписали с поставщиками и розничными торговцами специальное соглашение, которое поможет нормализовать стоимость социально значимых продуктов питания. Согласно документу, максимальные отпускные цены на сахар-песок не должны превышать 46 руб. за килограмм, а на подсолнечное масло – 110 руб. за литр, говорится на официальном сайте Минпромторга. Ранее "Капитал страны" сообщал, что правительство Российской Федерации собирается регулировать стоимость базовых продуктов питания в стране.