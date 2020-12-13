Собянин оценил возможность усиления мер по COVID-19 в Москве

13.12.2020 17:59 Комментарии

Градоначальник заверил, что у медицинской системы столицы есть достаточно большой запас прочности для того, чтобы не ужесточать ограничения.

Московский мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на ТК "Россия 1" назвал условие усиления противокоронавирусных мер в мегаполисе. Градоначальник отметил, что ужесточение мероприятий по борьбе с COVID-19 в столице возможно только в том случае, если медработники перестанут справляться с потоком новых инфицированных коронавирусом, пишет ТАСС. Ранее в Роспотребнадзоре назвали самые распространенные последствия перенесенного COVID-19.