Совфед расширил гарантии неприкосновенности для экс-президентов

Для снятия неприкосновенности с бывшего главы государства депутатам придется выдвинуть ему обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении.

В среду, 16 декабря, Совет Федерации России в ходе заседания одобрил закон о расширении гарантий, которые предоставляются экс-президенту страны и членам его семьи. Таким образом, бывший глава государства не может быть арестован, подвергнут обыску, а также привлечен к административной или уголовной ответственности. Кроме того неприкосновенность распространяется на имущество, которое принадлежит бывшему лидеру России или его членам семьи. Уточняется, что эти расширенные гарантии действуют пожизненно, а не только в период исполнения президентских полномочий, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Росстат прокомментировал объединение своих баз данных с ФНС и ПФР.