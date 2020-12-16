Росстат прокомментировал объединение своих баз данных с ФНС и ПФР

ПФР и ФНС могут предоставлять статистическому ведомству конкретную и обезличенную информацию для повышения качества получаемых сведений.

Глава Росстата Павел Малков в интервью изданию РИА Новости заявил, что ведомство не собирается объединять свои базы данных с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Пенсионным фондом России (ПФР). По его словам, органы могут предоставлять конкретную и обезличенную информацию для повышения качества получаемых статистических сведений. Также Малков отметил, что в настоящее время Росстат на основе этих данных в экспериментальном режиме рассчитывает довольно большое число различных показателей, влияющих на статистику.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила поправку, которая запрещает снижать размер МРОТ.