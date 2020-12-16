Назван простой способ сбить температуру при COVID-19

Парацетамол является универсальным лекарственным средством.

Известная телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, почему людям рекомендуют сбивать температуру парацетамолом при инфицировании коронавирусом. Она пояснила, что это жаропонижающее лекарственное средство подходит всем категориям граждан, включая детей, беременных и кормящих матерей.

Также Малышева добавила, что аспирин можно принимать только с 12 лет, так как он вызывает судороги у детей.

"Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры", – сказала она.

Ранее стало известно, что всеобщая вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех регионах России.