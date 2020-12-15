Выборщики избрали Джо Байдена президентом США

По информации СМИ, Джо Байден получает 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 232.

Коллегия выборщиков, которая состоит из 538 человек, формально проголосовала за демократа Джо Байдена на американских выборах президента. Уточняется, что данная процедура делает результаты голосования официальными, однако окончательные итоги будут утверждены 6 января. Таким образом, Байден станет новым главой США, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что американская сторона не смогла остановить строительство российского проекта "Северный поток-2".