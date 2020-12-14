В Кремле оценили введение ограничений на январские праздники
Власти России не рассматривают возможность введения усиленных мер по коронавирусу на новогодние каникулы.
Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил изданию РИА Новости, что в Кремле никто не обсуждает вопрос о введении жестких антикоронавирусных ограничений на период январских праздников.
Напоминаем, что некоторые средства массовой информации начали распространять сообщения о том, что в России могут ввести тотальные меры по COVID-19 на новогодние выходные по западному сценарию.
Ранее стало известно, что российские власти временно зафиксируют цены на сахар-песок и подсолнечное масло.
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