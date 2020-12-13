Названы возможные последствия коронавируса

После выздоровления люди могут чувствовать слабость, быструю утомляемость, испытывать головные боли, головокружение, мышечные боли, учащенное сердцебиение, жжение в груди, а также кашлять.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила наиболее распространенные последствия перенесенного коронавируса нового типа. По ее словам, люди, переболевшие COVID-19, после выздоровления могут довольно продолжительное время чувствовать слабость, быструю утомляемость, испытывать головные и мышечные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, жжение в груди, а также кашлять. Кроме того Пшеничная отметила, что у некоторых граждан наблюдаются проблемы с памятью и вниманием. Именно поэтому, добавила она, после тяжелой болезни существует реабилитационный период: человеку не советуют сразу выходить на работу для того, чтобы организм успел восстановиться, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков высказался о введении локдауна в стране.