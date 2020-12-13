В России число инфицированных COVID-19 выросло на 28080 человек

На сегодняшний день в нашей стране общее число заболевших коронавирусом составило 2653928 человек.

За минувшие 24 часа в России обнаружили 28080 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил российский оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания COVID-19 по стране. Добавляется, что больше всего зараженных выявили в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Московской области (1444).

Таким образом, на сегодняшний день в стране общее количество инфицированных составило 2653928 человек, из них 2106235 человек выписались с выздоровлением, 46941 человек умер от COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса.