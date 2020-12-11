Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии

Жителям России советуют заблаговременно и внимательно проверять состояние своего лицевого счета.

В пятницу пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила, что россияне могут в удобное для себя время проверить правильность начисления пенсий. Для этого граждане через портал Госуслуг или сайт ведомства должны заказать выписку, в которой будут содержаться данные о страховом стаже, заработке и страховых взносах, учтенных в территориальном отделении ПФР.

В ведомстве отметили, что при обнаружении ошибки человеку необходимо подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, а также прикрепить подтверждающие документы. ПФР обязательно их рассмотрит и, если потребуется, проведет дополнительную проверку.

Кроме того пресс-служба ведомства добавила, что со следующего года россиян старше 45 лет начнут информировать о пенсионном счете, накопленном стаже и предварительном размере пенсии. Такие сведения будут направляться в личный кабинет на портале Госуслуг с периодичностью один раз в три года, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий.