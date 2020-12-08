Президент РФ подписал закон о заморозке накопительной части пенсий

Документ начинает действовать с 1 января 2021 года.

В Российской Федерации накопительная часть пенсий будет заморожена до 1 января 2024 года. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Напоминаем, что с 2014 года жители России отчисляют 6% зарплаты в накопительную часть пенсии. Сейчас отчисления с этой части пенсии идут на выплаты российским пенсионерам.

Ранее сообщалось, что в Кремле спрогнозировали экономическую ситуацию в России в 2021 году.