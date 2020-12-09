В правительстве РФ объяснили рост цен в магазинах

Андрей Белоусов отметил, что в России подорожали определенные виды товаров.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что повышение стоимости некоторых продуктов в первую очередь связано с низким урожаем. Он добавил, что ускорение инфляции на ряд непродовольственных товаров объясняется падением российской валюты. Также Белоусов выразил уверенность, что в скором времени курс рубля стабилизируется на приемлемом для России уровне, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что полномочия российской полиции могут расширить.