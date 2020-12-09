Стало известно, как будет развиваться пандемия после Нового года

Россиянам напомнили о важности соблюдать рекомендованные эпидемиологические мероприятия.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов озвучил два возможных сценария развития ситуации по коронавирусной инфекции в России после новогодних праздников. По его словам, в первом случае эпидемиологический процесс будет стабильным, однако для этого необходимо, чтобы граждане соблюдали все рекомендованные меры предосторожности. Второй сценарий менее оптимистичный: при нарушении антикоронавирусных правил количество заболевших начнет увеличиваться. В связи с этим Горелов призвал россиян провести новогодние праздники дома и избегать массового скопления людей. Также он напомнил о важности прогулок на свежем воздухе, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала российские регионы с самой трудной ситуацией по коронавирусу.