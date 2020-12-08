Попова перечислила регионы с самой трудной ситуацией по COVID-19

Сложная обстановка с эпидемией коронавируса наблюдается в северных субъектах России.

Главный санитарный врач России, председатель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала регионы страны, в которых сложилась наиболее трудная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. По ее словам, к таким субъектам РФ относятся:

Архангельская область,

Республика Коми,

Республика Карелия.

Также Попова отметила, что самые стабильные регионы по коронавирусу находятся на юге России.

Ранее председатель Роспотребнадзора продлила до 2022 года действие ковидного режима в школах и детсадах страны.