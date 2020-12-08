В школах и детсадах ковидный режим продлят на год

Противокоронавирусные меры будут действовать до 2022 года.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова приняла решение продлить действие ковидного режима в школах и детских садах страны до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Таким образом, образовательным и дошкольным учреждениям в 2021 году необходимо будет проводить термометрию, делать регулярную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, составить особое расписание для учащихся, а также запрещается организовывать различные массовые мероприятия.

Ранее академик РАН Армаис Камалов оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России.