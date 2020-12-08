Лидер России подписал закон о Госсовете

Госсовет будет возглавлять президент РФ.

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о структуре, полномочиях, статусе и основах формирования Государственного совета РФ. Отмечается, что данный орган будет участвовать в подготовке задач и целей внутренней и внешней политики страны. Кроме того члены Госсовета смогут предложить внести изменения в действующие законы, но при этом орган не наделен властными полномочиями. Соответствующий документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Ранее "Капитал страны" писал, что Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий.