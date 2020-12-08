Стало известно о самочувствии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"

В пострегистрационном тестировании препарата против коронавируса приняли участие 768 человек.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все добровольцы, которые получили вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо. В ведомстве отметили, что негативных последствий после вакцинации выявлено не было.

В Роспотребнадзоре добавили, что в пострегистрационном клиническом тестировании препарата "ЭпиВакКорона" приняли участие 672 человека старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность введения новых ограничений в России.