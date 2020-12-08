Назван фактор, который тормозит развитие экономики РФ

Власти России не планируют в 2021-2023 годах оказывать глобальные поддержки бизнесу и россиянам.

Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) сообщило, что в 2020 году расходы Российской Федерации на преодоление последствий пандемии новой коронавирусной инфекции отстали от ведущих стран мира. Также аналитики НКР напомнили, что российские власти не планируют в 2021-2023 годах оказывать глобальные поддержки бизнесу и россиянам. Кроме того они выразили мнение, что в следующем году тормозить восстановление экономики РФ после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут "чрезвычайно консервативные" расходы России.

В свою очередь специалисты Альфа-банка считают, что в 2021 году экономический рост составит 2,5%, а по прогнозу Минэкономразвития экономика вырастет на 3,3%, пишет РБК.

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