В Кремле оценили возможность введения новых ограничений

Дмитрий Песков напомнил, что региональные власти при необходимости могут самостоятельно принимать экстренные антикоронавирусные меры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент действующих ограничительных мер достаточно для борьбы с коронавирусной инфекцией. В связи с этим он отметил, что в России нет необходимости повторно останавливать экономику на фоне эпидемии COVID-19. Также Песков добавил, что власти страны не планируют закрывать сообщение между российскими регионами или ограничивать передвижение жителей РФ, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил позицию Минздрава касательно ограничений на передвижение россиян.