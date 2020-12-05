Китайский вирусолог предсказала приход новых коронавирусов

Коронавирусы, родственные виды COVID-19, распространены на территории стран Южной Азии.

Летучие мыши, проживающие на южных и юго-западных территориях Китая, могут стать разносчиками других видов коронавируса. Об этом рассказала вирусолог из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Согласно ее словам, летучие мыши являются носителями разных видов коронавирусов, которые могут передаваться людям. При этом специалист отметила, что коронавирусы, которые относятся к "родственникам" COVID-19, распространены в природе многих стран Южной Азии, пишет РИА Новости, ссылаясь на Guardian.

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