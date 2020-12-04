Путин: экономическая активность россиян растет

Лидер РФ обратил внимание, что у "Сбербанка" растет кредитный портфель.

4 декабря глава Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с председателем правления "Сбербанка" Германом Грефом заявил, что экономическая активность жителей страны начала постепенно увеличиваться. Помимо этого президент добавил, что у банковской организации растет кредитный портфель, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Путин призвал Германа Грефа не забывать, что "Сбербанк" в первую очередь является кредитным учреждением, которое обязано выполнять требования Центрального Банка России.