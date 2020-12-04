Германия одобрила защиту СП-2 со стороны регионов

Сейчас правительство земли Мекленбург-Передняя Померания активно работает над поиском решений по защите страны от санкций США.

Руководитель комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил изданию РИА Новости, что Германия позитивно относится к действиям регионов страны, которые направлены на защиту энергетического проекта "Северный поток-2" от давления со стороны Вашингтона. Также он отметил, что сейчас правительство земли Мекленбург-Передняя Померания активно работает над поиском решений по защите государства от американских санкций, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расширение ограничительных мер США в отношении "Северного потока-2".