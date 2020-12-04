В России COVID-19 диагностировали еще у 27403 человек

Общее число зараженных в стране достигло 2402949 человек.

В российском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщили, что в России суточный прирост обнаруженных заболевших составил 27403 человека. Отмечается, что больше всего инфицированных врачи выявили в Москве (6868), далее идет Санкт-Петербург (3694) и Подмосковье (1223).

Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 2402949 человек, из них 1888752 человека излечились, 42176 человек стали жертвами COVID-19.

Ранее стало известно, какие побочные эффекты могут появиться после введения вакцины от коронавируса "Спутник V".