Псаки может стать пресс-секретарем Белого дома

Джен Псаки может войти в команду по коммуникациям, которая состоит только из женщин.

Набравший большинство голосов на выборах президента в США, демократ Джо Байден хочет назначить экс-главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки официальным представителем Белого дома. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на штаб демократа.

Напомним, что в период правления Барака Обамы Джен Псаки была пресс-секретарем Белого дома. Она стала известна своими противоречивыми высказываниями в адрес России и Украины.

Ранее сообщалось, что украинские лоббисты помогали США разрабатывать санкции против газопровода "Северный поток-2".