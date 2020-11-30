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WSJ: Украина помогала США разрабатывать санкции против СП-2

30.11.2020 11:02
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WSJ: Украина помогала США разрабатывать санкции против СП-2

Украинские лоббисты более четырех лет помогают Вашингтону заморозить реализацию "Северного потока-2".

Санкции Соединенных Штатов Америки в отношении газового проекта "Северный поток-2" были разработаны при участии Украины. Об этом передает газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов издания, группа украинских лоббистов более четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне", стремясь остановить завершение строительства второй ветки газопровода. Отмечается, что украинцы неоднократно помогали американской стороне находить "уязвимости" в трубопроводе "Северный поток-2". Например, представители Киева указали на то, что более эффективным будет наложить санкции против компаний, которые являются владельцами судов-трубоукладчиков, а не в отношении России.

Ранее сообщалось, что США не смогут помешать завершению строительства второй ветки газопровода.

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