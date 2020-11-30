Росстат изменит подход к подсчету роста цен

В ведомстве ожидают, что новый подход к расчету потребительской инфляции повысит доверие россиян к официальным данным.

Росстат планирует внедрить в стране новый метод расчета потребительской инфляции. Ожидается, что со следующего года оценивать индекс потребительских цен будут с помощью данных, полученных от контрольно-кассовой техники, а также от технологий искусственного интеллекта.

Сейчас специалисты статистической службы в ручную собирают актуальную информацию о стоимости товаров для того, чтобы рассчитать потребительскую инфляцию. Отмечается, что такой метод позволит повысить количество ценовых котировок до нескольких миллионов, а охват товаров – до одной тысячи, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Госдуме опровергли информацию о проверках пенсионеров на допдоходы.