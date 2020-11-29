Пенсионеров РФ проверят на наличие дополнительных доходов

Людям пожилого возраста не нужно никуда обращаться: ФНС, ПФР или органы соцзащиты будут осуществлять соответствующие проверки самостоятельно.

В 2021 году пенсионеров России проверят на наличие дополнительных доходов для исключения незаконных надбавок и доплат к пенсиям. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, такая необходимость возникла из-за обнаружения многочисленных нарушений (как в сторону неправомерных доплат, так и недоплат пенсий), которые выявила Счетная палата по итогам проверки.

Ранее российские граждане назвали размер пенсии, который хотели бы получать в старости.