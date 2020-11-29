Пенсионеров РФ проверят на наличие дополнительных доходов
Людям пожилого возраста не нужно никуда обращаться: ФНС, ПФР или органы соцзащиты будут осуществлять соответствующие проверки самостоятельно.
В 2021 году пенсионеров России проверят на наличие дополнительных доходов для исключения незаконных надбавок и доплат к пенсиям. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, такая необходимость возникла из-за обнаружения многочисленных нарушений (как в сторону неправомерных доплат, так и недоплат пенсий), которые выявила Счетная палата по итогам проверки.
Ранее российские граждане назвали размер пенсии, который хотели бы получать в старости.
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У меня пенсия 9 т очень маленькая хочу побольше 30 лет рабочего стажа как можно прожить месяц !