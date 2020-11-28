Эксперт оценил возможность всеобщей вакцинации от СOVID-19

Для формирования массового иммунитета необходимо привить россиян, входящих в группу риска.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев высказал свое мнение о возможности проведения в России всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, большое количество россиян не хотят прививаться и, по его мнению этого и не нужно. А для создания массового иммунитета от коронавируса необходимо вакцинировать только тех россиян, которые входят в группу риска. Также эксперт отметил добровольный характер вакцинации в России и исключил обязательную вакцинацию для всех россиян, пишет РБК.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал срок, когда в России закончится эпидемия коронавирусной инфекции.