Появились рекомендации для лечащих коронавирус дома

Эксперт советует пить больше воды и лежать на животе.

Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова дала рекомендации тем россиянам, которые лечат коронавирусную инфекцию в домашних условиях. По ее словам, первое, что необходимо сделать, это неукоснительно соблюдать рекомендации лечащего врача, не покидать свой дом, принимать все назначенные лекарства, а также пить больше воды и лежать на животе, так как это повышает насыщенность крови кислородом, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Ранее эксперт оценил возможность проведения в России всеобщей вакцинации от коронавируса.