За сутки в России выявлено 27100 новых случаев заражения COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 2242633 человек.

Российские медики за минувшие сутки выявили 27100 новых случаев инфицирования коронавирусом на территории России. Больше всего заболевших обнаружено в Москве. Так, в столице зафиксировано 7320 случаев заражения за сутки, в Санкт-Петербурге медики выявили 3695 инфицированных, а в Подмосковье - 1065.

Всего в России отмечено 2242633 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1739470 человек, скончалось 39068.

Ранее в Минздраве России назвали срок окончания эпидемии коронавируса в России.