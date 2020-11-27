Зафиксирован очередной антирекорд по зараженным COVID-19 в России

В стране общее число инфицированных составило 2215533 человека.

Российские медработники за минувшие 24 часа зафиксировали рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом – 27543. Об этом в пятницу заявил оперштаб России по борьбе с распространением инфекции. Добавляется, что на первом месте по количеству зараженных COVID-19 находится Москва (7918), на втором – Санкт-Петербург (3687), а на третьем – Подмосковье (1058).

В штабе уточнили, что общее число инфицированных в стране составило 2215533 человека, 1712174 пациента вылечилось, 38558 больных стали жертвами коронавируса.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что введенные в Москве ограничительные меры продлили до 15 января.