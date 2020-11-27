Мурашко назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Распространение коронавируса может остановиться в 2021 году.

Министр Здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что власти страны сделают все возможное для того, чтобы эпидемия коронавирусной инфекции завершилась как можно скорее. По его словам, распространение COVID-19 на территории РФ может остановиться уже в 2021 году.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, когда российские граждане смогут поехать за границу.