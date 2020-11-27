Сертификатор СП-2 опроверг сообщения об уходе из проекта

DNV GL не прекращает предоставление услуг, связанных с инспектированием труб газопровода.

В Норвежской компании Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) опровергли сообщения об отказе сертифицировать энергетический проект "Северный поток-2". Поясняется, что из-за американских санкций DNV GL прекратит инспектирование судов, которые обслуживают вторую ветку газопровода. В компании добавили, что по-прежнему будут предоставляться услуги, связанные с сертификацией труб магистрали, пишет РБК.

Ранее СМИ заявляли, что DNV GL отказалась обслуживать "Северный поток-2" из-за угрозы санкций Вашингтона.