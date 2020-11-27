Минздрав: нет смысла вводить всероссийский масочный режим

Россия является большой страной, поэтому бессмысленно вводить единые тотальные ограничения.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе пресс-конференции в Будапеште заявил, что на территории нашей страны нет смысла вводить всероссийский масочный режим. По его словам, в РФ действует "гибкая система введения определенных ограничений в регионах", поскольку губернаторы самостоятельно принимают решения о принятии тех или иных антикоронавирусных мер, пишет РИА Новости.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова перечислила регионы-лидеры по скорости распространения коронавируса.